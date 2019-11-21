Бывший боец UFC раскрыл условие контракта с организацией о смерти в октагоне

Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Смоляков рассказал о деталях контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), касающихся возможной смерти спортсмена. Видео опубликовано в YouTube-канале FIGHT NIGHTS GLOBAL TV.

Смоляков вспомнил, что в соглашении с UFC есть пункт, в котором указывается, что в случае смерти бойцов в октагоне они отказываются от претензий к организации. Россиянин покинул промоушен в мае этого года.

Смоляков провел под эгидой американского промоушена три поединка и проиграл в каждом из них. Его последний поединок в UFC завершился техническим нокаутом в первом раунде. Он уступил американцу Грегу Харди, а после турнира попал под критику главы организации Дэйны Уайта.

До перехода в UFC Смоляков не проигрывал. На его счету на момент заключения контракта с промоушеном была серия из восьми побед.

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