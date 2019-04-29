Глава UFC прошелся по проигравшему российскому бойцу

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт раскритиковал россиянина Дмитрия Смолякова после его выступления на турнире во Флориде. Слова функционера приводит MMA Weekly.

Уайта не устроил уровень, который российский боец продемонстрировал в клетке. Он усомнился в том, что победы Смолякова были добыты в боях с достойными соперниками.

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«Хотел бы я посмотреть на тех девятерых парней, что Смоляков побил. Понимаете, о чем я? Они вполне могли бы находиться в этой комнате», — заявил Уайт на пресс-конференции после UFC Fight Night 150.

36-летний российский тяжеловес уступил американцу Грегу Харди техническим нокаутом в первом раунде. Поражение стало для Смолякова третьим в карьере. Все три неудачи российский боец потерпел в поединках UFC.

Большую часть карьеры Смоляков выступал в России и на Украине. В его активе девять побед, четыре из которых — нокаутом.

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