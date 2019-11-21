На обложку Vogue попала представительница «третьего пола»

Героиней декабрьского номера Vogue Mexico стала трансгендерная женщина Эстрелла Васкес (Estrella Vazquez). Фотографии нового выпуска опубликованы на сайте журнала.

В издании отмечают, что таких, как Васкес — людей, родившихся мужчинами, но одевающихся как женщины и ведущих соответствующий образ жизни, — в Мексике называют мукси и относят их к «третьему полу». Как правило, мукси считаются культурно обособленной группой. Они отказываются от вступления в брак и становятся опекунами для старших членов семьи.

На обложке 37-летняя Васкес с ярким макияжем и маникюром позирует в традиционной мексиканской одежде. Ее образ дополнен розовым веером, крупными золотистыми серьгами и подвесками, а также браслетами аналогичного оттенка на обеих руках и головным убором, украшенным желтыми и бордовыми цветами.

Над фотоисторией работал известный британский модный фотограф Тим Уокер (Tim Walker).

20 ноября сообщалось, что американский актер, певец и телеведущий РуПол снялся для обложки глянцевого Vanity Fair в женской одежде. На снимке мужчина позирует в боди телесного цвета, расшитом стразами, и в колготках в сетку. РуПол дополнил образ белым париком, крупными серьгами и браслетами на правой руке. «Девушка с обложки», — подписал он фотографию.

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