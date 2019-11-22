Пришедшие из Китая в Россию африканцы обморозили руки и ноги

В Приамурье задержали двух граждан Эфиопии при попытке перейти российскую границу со стороны Китая. Об этом РИА Новости сообщили в региональном погрануправлении ФСБ.

С обморожением рук и ног иностранцев госпитализировали после оказания первой медицинской помощи.

Эфиопы 1997 года рождения пришли из Китая в Россию в поисках лучшей жизни. При себе у них были паспорта, провиант и мобильные телефоны.

Проводится проверка.

Летом 2018 года пограничники поймали в море сахалинца, который пытался доплыть до Японии на самодельном плоту. На плавсредстве была установлена палатка, также у задержанного была сменная одежда, продукты и другое снаряжение, необходимое для дальних путешествий. Мужчину оштрафовали и направили к психологам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru