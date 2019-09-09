Пограничники ФСБ поймали в Крыму находящихся в розыске мошенника и вора

Во время перехода границы между Россией и Украиной сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек. Об этом в понедельник, 9 сентября, РИА Новости сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

По данным ведомства, один из них был задержан на пропускном пункте «Джанкой» и оказался 40-летним уроженцем Хмельницкой области Украины. С апреля 2019 года мужчину объявили в федеральный розыск за мошенничество в крупном размере. Преступление он совершил в Крыму.

Второй случай зафиксирован на пункте пропуска «Армянск». Там задержали 39-летнего жителя Симферопольского района, обвиняемого в крупной краже. Мужчина также находился в розыске.

16 января сообщалось, что ФСБ задержала у границы Воронежской области агента Службы безопасности Украины (СБУ) по кличке Рыжий и принудила покинуть страну. Ему было поручено собрать и передать сведения о расположении российских воинских частей, перемещении военной техники на территории Крыма и количестве пограничников, проходящих службу в многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП).

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