Кремль прокомментировал ситуацию с оказанием помощи подтопленцам

Президент России Владимир Путин получает информацию о ситуации с оказанием помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в пятницу, 22 ноября.

«Проделана большая работа, но далеко не все гладко», — сказал Песков, напомнив, что глава государства держит ситуацию на личном контроле.

Ситуацию на контроле держат вице-премьер Виталий Мутко и власти региона, подчеркнул пресс-секретарь президента.

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