Мутко потребовал активных действий от иркутских властей

Вице-премьер Виталий Мутко потребовал от иркутских властей предпринять активные действия для ликвидации последствий паводков в регионе. Его цитирует РИА Новости в четверг, 14 ноября.

«Поверьте мне, я приеду к 20 декабря, и мы наслушаемся с вами… У каждого человека должно быть решение», — сказал он.

Мутко призвал уделить особое внимание нуждам пожилых людей.

В конце октября Мутко негативно оценил работу чиновников по восстановлению жилья подтопленцев. Он возмутился из-за срывов установленных сроков и назвал происходящее баловством. Самым проблемных городом он указал Нижнеудинск.

В начале сентября Мутко раскритиковал уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова за препятствование работе по ликвидации последствий наводнения. Вице-премьер начал разнос со слов «какой вы на хрен уполномоченный».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что лично проверит результаты работы по устранению последствий паводков. Он призвал местные власти ускориться.

Мутко по поручению Путина возглавляет правительственную комиссию, ответственную за устранение последствий ЧП. Минувшим летом из-за сильных паводков в Иркутской области было подтоплено 137 населенных пунктов, пострадали более 47 тысяч человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!