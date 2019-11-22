Бывший СССР
 
Последние новости
«Газпром» дал щедрую скидку неизвестному покупателю
Стало известно о возможном появлении нового способа добраться в Крым
Илон Маск представил неуязвимый пикап будущего
Тюремщик из «Бутырки» пытался пронести кокаин арестантам
Нелепая ошибка на американском «Поле чудес» настроила фанатов против шоу
Четверть «Детского мира» продали
Московские морозы в минувшую ночь побили 10-летний рекорд 
В расследовании «российского дела» Трампа обнаружили подлог
Свидетель по делу Шакро Молодого о взятке руководству СКР опроверг версию ФСБ
Новости партнеров

На Украине предложили лишить безработных права голоса

Перейти в «Мою Ленту»

Глава Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега предложил лишить безработных украинцев права голоса. Об этом сообщает УНИАН.

Чернега напомнил, что в некоторых странах право голоса на выборах имеют только налогоплательщики. «Я думаю, было бы неплохо предусмотреть и у нас такие предохранители, которые бы работали системно и помогали делать Украину лучше, экономически стабильнее, более богатой», — считает он.

Чиновник отметил, что несколько миллионов граждан Украины работают нелегально, и это оказывает негативное влияние на экономику страны. «По состоянию на сегодня мы можем говорить о нескольких миллионах наших граждан, которые работают вне пределов официальных трудовых отношений», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что более трети украинских государственных предприятий будут ликвидированы «за ненадобностью». Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что государство должно быть «не игроком в экономике, а арбитром». «И это означает, что государство не должно управлять государственными предприятиями. Они не должны играть большую роль. Конечно, будут исключения. У арбитра должны быть инструменты», — сказал украинский министр.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Декілька мільйонів українців працюють неофіційно - Держпраці Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/economics/finance/10763651-dekilka-milyoniv-ukrajinciv-pracyuyut-neoficiyno-derzhpraci.html?_ga=2.75230422.550537310.1574405152-453719105.1546085198
Украина пожаловалась на «экономический геноцид» со стороны Польши
На Украине собрались ликвидировать треть госпредприятий
Украине не дали денег из-за олигархов и повальной коррупции
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:4121 ноября

Линия раскола

15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
10:24Сегодня

На Украине обвинили ФСБ в использовании «методов Джокера»

09:52Сегодня

Украина вошла в топ самых заминированных стран

20:5821 ноября

Зеленский потребовал реальных результатов по делам о Майдане

Бывший СССР00:0620 ноября

«Радушно — это не про Россию»

Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
19:2321 ноября

Украина поделилась ожиданиями от встречи в «нормандском формате»

18:5821 ноября

На Украине рассказали о переходном правосудии для Донбасса

18:0821 ноября

Бывшего главу Службы безопасности Украины обвинили в шпионаже

Бывший СССР00:0118 ноября

«Этот кризис очевиден. Им очень тяжело»

Украинцы не могут найти общий язык. Почему власть не способна остановить раскол в стране?
16:5921 ноября

Появились подробности скандала с депутатом-насильником из партии Зеленского

16:5421 ноября

В Молдавии разгромили памятник советским воинам

16:5121 ноября

Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили

Россия
Питерские школьники поддержали уволенную за посты про секс и выпивку учительницу
«Эта война никому нахрен не была нужна»
Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
Россиянка выбросила младенца с восьмого этажа
В городах России возникли очереди за справками для водителей
Цены на документы вырастут в разы. Возле наркодиспансеров выстроились очереди
На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов
Согласован порядок продажи «красивых» номеров
Россияне покупали их за сотни тысяч рублей. Почему даже теперь они будут доступны не всем
У «благовещенского стрелка» обнаружили склонность к суициду и скрыли ее
Все материалы
Мир
В расследовании «российского дела» Трампа обнаружили подлог
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани«Смерть диктатору!»
Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
Флот США у китайских берегов разгневал Китай
Пошли стеной
 
Трамп захотел продолжения импичмента
Судный день в Мекке
40 лет назад мусульмане устроили бойню в святыне. Так зарождался исламский терроризм
Вучич обратился к России с вопросом о шпионе ГРУ
Все материалы
Бывший СССР
На Украине обвинили ФСБ в использовании «методов Джокера»
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
Украина вошла в топ самых заминированных стран
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
Зеленский потребовал реальных результатов по делам о Майдане
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
Украина поделилась ожиданиями от встречи в «нормандском формате»
Все материалы
Экономика
Названы российские регионы с самым низким транспортным налогом
Капитал-шоу
Мир стоит на пороге нового кризиса. Кто виноват?
Крупнейшего подрядчика «Газпрома» купил неизвестно кто
Владимир БетелинСтрасти по «Корунду»
Для чего академик РАН Владимир Бетелин вовлекает в акционерный конфликт главу «Ростеха»
Греф посчитал суровым уроком утечку данных клиентов Сбербанка
Перестраховались
Банки много лет наживались на доверчивости россиян. Но скоро этому положат конец
Крупнейшая сделка в истории начала трещать по швам
Все материалы
Силовые структуры
В МВД раскрыли сроки создания киберполиции по борьбе с наркотиками в сети
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
После слов Путина о краже сотен миллионов началась вторая волна расследований
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Появились детали расследования о воровстве на Восточном после критики Путина
Борис Ельцин Царь-пушки
От нагана до катаны: какое оружие дарят российским политикам, чиновникам и бизнесменам
ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей
Все материалы
Наука и техника
Российская армия перевооружилась на «Искандеры»
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
США назвали вызванную Россией «стратегическую уязвимость»
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
В России подсчитали количество сломанных военных транспортников
Токсичные отношения
США открыли десятки генетических лабораторий на границе с Россией. Что они скрывают?
Раскрыта причина непобедимости рака
Все материалы
Спорт
Мэйуэзер вернется
Соня Хенье и Адольф Гитлер«Она была настоящей сукой!»
Дружба с Гитлером, богатство и успех в Голливуде: как жила лучшая фигуристка в истории
Бразилец нелепо исполнил решающий пенальти и лишил команду кубка
Сборная России разгромила Сан-Марино
Отбор на Евро-2020 завершен. Кто сыграет на турнире?
Американец вернулся из Афганистана и встретил сына на глазах у целого стадиона
Владимир Куц«Ставил рекорды — теперь никому не нужен»
Бегун из СССР был звездой мирового спорта. Но стал изгоем и свел счеты с жизнью
Стало известно о грядущем переходе игрока сборной России в «Ювентус»
Все материалы
Культура
Рэпер French Montana вызвал полицию и угодил в больницу
Главная новая музыка
Рэперша-мем, звезда российского техно и опус от отца трип-хопа
Лобода появилась на постере с лидером Rammstein
Святая простота
Эта певица рассталась с Робертом Паттинсоном и записала альбом года. Стоит ли ее слушать?
Минкульт озаботился данными о просмотрах сериалов в интернете
Свингеры и свинг
Он застал сексуальную революцию и главных рок-звезд 1960-х. Умер фотограф Терри О'Нилл
Российского участника детского «Евровидения» выписали из больницы
Все материалы
Интернет и СМИ
Пару обвинили в пропаганде сексуального насилия из-за фотосессии перед родами
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
Парень не учел слышимость в доме родителей и сгорел от стыда
«Женственность — это целое искусство»
Издевательства, унижения и сексизм: как телешоу учит дерзких россиянок ублажать мужчин
Появившийся на улице «динозавр» заставил прохожих бежать без оглядки
Королева треша
Вундеркинд в 10 лет стал телезвездой. Погоня за славой превратила его в похотливую женщину
Российскую учительницу уволили за посты про секс и выпивку в соцсетях
Все материалы
Ценности
«Британская Кардашьян» вышла на прогулку в купальнике в холод
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
Тимошенко вернула на голову «бублик» спустя пять лет
Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201«Его не боялись, а по-настоящему любили»
Собственный Версаль и 30 жен в одном отеле: роскошная жизнь короля Абдаллы
На обложку Vogue попала представительница «третьего пола»
То, что скрыто
Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
Меган Маркл снова уличили в ношении дешевых украшений
Все материалы
Путешествия
Пассажирский самолет аварийно приземлился в московском аэропорту
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
Аварийная посадка самолета с горящим двигателем попала на видео
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
На Украине аварийно сел лайнер «Турецких авиалиний»
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
Летевший в Москву лайнер приземлился в Казани из-за неполадок
Все материалы
Из жизни
Трехлетний мальчик упал в котел с супом и умер
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
Мачеха показала детям грудь и попала под суд
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»
На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
Пес почуял раковую опухоль хозяйки и спас ее жизнь
«Какой из него Джеймс Бонд, он ящериц боится»
Советский агент разбогател, добывая секреты за бутылку виски. Его деньги достались жулику
Родственники изувеченного мотоциклиста не дождались врачей и похоронили его
Все материалы
Toyota Supra против Porsche 718 Cayman GTS
Не затеряется ли Supra на фоне одного из лучших спорткаров планеты? Проверяем в городе и на треке
Первый видеообзор Mercedes-Maybach GLS
Всё, что стоит знать о внедорожнике Maybach — подробное описание и эксклюзивное видео
Внедорожный Maybach: все подробности
В роскошной линейке Mercedes-Benz появился новый внедорожник
Volkswagen Jetta
Мечта таксиста или тизер восьмого Гольфа?
Пикап Tesla разгоняется до «сотни» за три секунды и не боится пуль
Kia показала салон новой Optima
Lamborghini готовит первую «цифровую» модель
Все материалы
Дом
В Москве резко выросло число «обреченных» квартир в продаже
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Привыкших к роскоши москвичей вынудят раскошелиться
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Подсчитаны траты россиян на домашних животных
«Ощутил жгучую боль в спине и будто удар в живот»
Голые клиенты, нападения и убийства: будни российского риелтора
Материнский капитал в России захотели тратить по-новому
Все материалы
Нацпроекты
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
Рекультивацию свалок в российском регионе оценили в миллиарды рублей
В Волгограде представили лучшие проекты благоустройства
На Колыме выведут библиотечное дело на новый уровень
Кузбасс отстроит дороги за пять миллиардов рублей
Российским семьям пообещали дополнительные выплаты на детей
Все материалы