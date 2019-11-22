На Украине предложили лишить безработных права голоса

Глава Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега предложил лишить безработных украинцев права голоса. Об этом сообщает УНИАН.

Чернега напомнил, что в некоторых странах право голоса на выборах имеют только налогоплательщики. «Я думаю, было бы неплохо предусмотреть и у нас такие предохранители, которые бы работали системно и помогали делать Украину лучше, экономически стабильнее, более богатой», — считает он.

Чиновник отметил, что несколько миллионов граждан Украины работают нелегально, и это оказывает негативное влияние на экономику страны. «По состоянию на сегодня мы можем говорить о нескольких миллионах наших граждан, которые работают вне пределов официальных трудовых отношений», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что более трети украинских государственных предприятий будут ликвидированы «за ненадобностью». Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что государство должно быть «не игроком в экономике, а арбитром». «И это означает, что государство не должно управлять государственными предприятиями. Они не должны играть большую роль. Конечно, будут исключения. У арбитра должны быть инструменты», — сказал украинский министр.

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