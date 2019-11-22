Россиянин прихватил на борт самолета гонконгские «сувениры» и получил штраф

Сотрудники аэропорта Гонконга задержали российского гражданина, который попытался вывезти из страны элементы боеприпасов, подобранные в зоне протестов. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Минбао».

Как отмечает издание, в ходе досмотра у туриста обнаружили пустые баллоны для слезоточивого газа и гильзы от резиновых пуль. Предполагается, что 30-летний россиянин подобрал их в районе Монгкок, где происходили столкновения между протестующими и полицией, и намеревался привезти на родину в качестве «сувениров».

В результате мужчину обвинили в незаконном владении боеприпасами. По решению суда он выплатил три тысячи гонконгских долларов (24,4 тысячи рублей), хотя по местным законам ему могло грозить лишение свободы на срок до 14 лет.

Более миллиона жителей Гонконга в июне вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. В результате власти отменили законопроект, но протесты продолжились — они идут уже шестой месяц.

11 ноября сообщалось, что российская туристка из Хабаровского края попыталась вывезти в Китай один килограмм ртути. Женщина спрятала контрабандное вещество, расфасованное по 17 маленьким пузырькам, под корсетом, однако ее остановили таможенники.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!