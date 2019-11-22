Тренер «Интера» провел секс-инструктаж для футболистов

Тренер миланского «Интера» Антонио Конте признался, что давал футболистам советы, касающиеся их сексуальной жизни. Его слова передает Metro со ссылкой на интервью в L'Equipe.

Конте рекомендовал игрокам затрачивать минимум усилий во время полового акта. «Я советовал им делать это по-быстрому, и максимально выгодно использовать положение снизу», — заявил Конте.

«И, конечно, желательно делать это с женами», — добавил специалист, подчеркнув, что внебрачные связи требуют дополнительных усилий.

После 12 матчей чемпионата Италии «Интер» идет на втором месте, уступая лишь «Ювентусу». В активе команды Конте 10 побед, одно поражение и одна ничья.

Конте возглавил «Интер» в мае 2019-го. С 2016-го по 2018 год специалист тренировал лондонский «Челси». В сезоне-2016/2017 он привел клуб к победе в чемпионате страны. Также Конте известен по работе в «Ювентусе». Туринский клуб под его руководством трижды становился чемпионом Италии.

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