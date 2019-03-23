Футболист отказался от секса и мяса ради результата

Американский квотербек «Каролины Пэнтерс» Кэм Ньютон решил на месяц отказаться от секса и перейти на веганскую диету ради успешного выступления в сезоне-2019 Национальной футбольной лиги (НФЛ). Об этом сообщает The Mirror.

29-летний футболист убежден, что месячное воздержание позволит ему сохранить ментальную силу перед стартом нового сезона. Отказ от мяса, по мнению Ньютона, позитивно скажется на состоянии его организма.

Девушка американца — модель и бывшая стриптизерша Шакия Проктор. Пара воспитывает троих детей.

Ньютон был выбран «Каролиной» на драфте 2011 года под первым номером. В дебютный сезон американец побил сразу несколько рекордов для новичков. Ньютон был выбран самым важным игроком лиги по итогам сезона-2015.

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