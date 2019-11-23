США назвали условие оказания помощи Сирии

Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Его слова приводит РИА Новости.

Джеффри добавил, что это позиция совпадает с мнением многих европейских и ближневосточных партнеров американской стороны. «Мы будем тесно работать с ними, чтобы сохранить это давление», — подчеркнул он.

В конце октября сообщалось о том, что США рассматривают возможность сохранения в Сирии военного контингента численностью 500 человек на северо-востоке Сирии. Кроме того, планируется отправить в Сирию несколько десятков танков и другой техники для защиты военнослужащих. «США намерены укрепить свои позиции в координации с партнерами из ДСС («Демократических сил Сирии») на северо-востоке Сирии дополнительными военными силами и средствами», — сообщалось на сайте Пентагона.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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