Москва призвала США воздержаться от подрыва суверенитета Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео обсудил обстановку в Сирии. Об этом сообщили в субботу, 26 октября, в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства, передает «Интерфакс».

«С российской стороны акцентировалась необходимость воздерживаться от шагов, подрывающих суверенитет и территориальную целостность этой страны [Сирии]», — указано в сообщении.

Также отмечается, что дипломаты в ходе беседы обсудили ряд вопросов российско-американских отношений.

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Ранее в субботу стало известно о том, что войска США вернулись в сирийскую провинцию Хасеке из Ирака. РИА Новости со ссылкой на гостелевидение Сирии уточняло, что колонна движется под прикрытием вертолетов.

О планах перебросить в Западный Ирак около тысячи солдат из Сирии заявлял министр обороны Марк Эспер. По его словам, переброска осуществляется самолетами по воздуху и конвоями по земле. Предполагалось, что процесс передислокации займет несколько недель.

Власти США приняли решение вывести войска из Сирии после того, как Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» против Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Американская сторона не стала поддерживать турецкую кампанию.

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