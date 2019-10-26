Путин рассказал Макрону о судьбоносных решениях по ситуации на границе Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы глава государства рассказал Макрону о содержании российско-турецких переговоров, которые прошли в Сочи 22 октября. «Подчеркнуто, что решения, зафиксированные в согласованном на этой встрече меморандуме о взаимопонимании, учитывают интересы всех сторон, способствуют восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирии», — говорится в сообщении.

Французский лидер в свою очередь положительно оценил договоренности между Москвой и Анкарой. Стороны сошлись во мнении, что заключенный в Сочи меморандум является хорошей основой для стабилизации в Заевфратье и предусмотренные им меры будут содействовать урегулированию кризиса в Сирии.

Помимо этого Путин поделился с Макроном результатами саммита Россия — Африка. Москва и Париж также выразили надежду, что намеченное на 30 октября первое заседание Конституционного комитета пройдет конструктивно и принесет результаты.

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22 октября Путин провел в Сочи переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа длилась более шести часов. После них российский лидер заявил, что турецкий коллега подробно разъяснил ему цели и задачи турецкой военной операции в Сирии, а также анонсировал судьбоносные решения по ситуации в данном регионе.

Позднее стало известно, что Москва и Анкара договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции на севере Сирии. Договоренности начали действовать с полуночи 23 октября. Вместе с этим из 30-километровой приграничной зоны должны быть выведены курдские вооруженные формирования, которых Анкара считает террористическими. Вывод должен завершиться в течение 150 часов после полудня 23 октября, то есть к 18:00 29 октября.

Последний раз Путин беседовал по телефону с Макроном 21 октября. Тогда главы двух государств обменялись, в частности, мнениями относительно ситуации на Украине. Россия и Франция отметили, что Минские соглашения являются безальтернативным планом для разрешения конфликта в Донбассе.

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