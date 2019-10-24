Турцию обвинили в нарушении перемирия в Сирии

Турция и связанные с ней группировки продолжают боевые действия в районе сирийского города Рас-эль-Айн. Такое заявление сделал командующий «Демократическими силами Сирии» (ДСС) Мазлюм Абди в Twiiter.

В ДСС заявили, что Анкара и ее джихадисты продолжают атаки, несмотря на заявления об их окончании. Абди добавил, что гаранты прекращения огня должны выполнить свои обязательства по сдерживанию турок. В свою очередь, министерство обороны Турции заявило о нападении курдских сил в районе безопасной зоны на северо-востоке Сирии, из-за этого было ранено пять военных, после чего Анкара ответила «в целях самообороны».

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его стране не нужны чужие территории. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что ситуация «на земле» в Сирии не должна препятствовать началу работы конституционного комитета республики, старт которой намечен на следующую неделю. Он добавил, что страна должна быть освобождена от незаконного иностранного присутствия, а проблему севера Сирии, где проходит турецкая операция, не решить без взаимоуважительного диалога Дамаска и Анкары.

В Сирии с 9 октября проводилась военная операция Турции, целью которой Анкара ставила борьбу с курдами и «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России). На фоне этих событий сами курды при посредничестве Москвы заключили союз с официальным Дамаском.

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