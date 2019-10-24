Эрдоган заявил о намерении продолжить обстрелы террористов

Турция может продолжить атаки на террористов, если они находятся за линией перемирия. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu в своем Twitter-аккаунте.

В то же время Эрдоган подчеркнул, что у Турции нет проблем с курдами. «Курды — наши братья, у нас нет проблем с ними, мы боремся только с террористами», — цитирует турецкого лидера агентство.

22 октября Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.

Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» в Сирии днем 9 октября. Ее целью была обозначена борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (запрещена в России).

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