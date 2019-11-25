Нарышкин призвал активнее привлекать молодежь в археологию

Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин призвал активнее привлекать молодежь к работе в археологической науке, поскольку соответствующих специалистов в России совсем немного. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает ТАСС.

По словам Нарышкина, на сегодняшний день в стране всего около четырех тысяч археологов, 600 из которых работают в академических институтах. При этом отечественная археология продолжает быстро развиваться, рассказал председатель РИО во время заседания оргкомитета по празднованию столетия российской академической археологии.

Кроме того, он напомнил, что в России работают летние лагеря для школьников, где дети могут познакомиться с профессией археолога. Нарышкин подчеркнул, что участники этих школ оставили много положительных отзывов, в связи с чем практика их проведения будет продолжена.

Председатель РИО также отметил, что во время раскопок в Кремле были достигнуты большие успехи. По его словам, будет создан археологический музей.

В июне президент России Владимир Путин посетил археологические раскопки в Кремле и остался доволен результатами. Экскурсию для главы государства вел директор Института археологии РАН академик Николай Макаров. Он показал обнаруженные артефакты, в том числе оружие.

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