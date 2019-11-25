Швеция согласилась называть Белоруссию Беларусью

Министерство иностранных дел Швеции поменяет официальное название Белоруссии в документах: теперь страну будут называть не Vitryssland («Белая Россия»), a Belarus, как этого хотят белорусские власти и активисты. Соответствующее заявление главы шведского МИД Анн Линде 24 ноября опубликовала газета Dagens Nyheter.

«Это шаг навстречу белорусскому гражданскому обществу и народу Белоруссии, который давно хотел подчеркнуть свою национальную идентичность и суверенитет своей страны», — заявила Линде, явившаяся в Минск с визитом одновременно с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

Такой шаг МИД означает, что теперь слово Belarus будет рекомендовано к использованию вместо Vitryssland для всех носителей шведского языка. «Смена названия и мой визит в Минск — ясный сигнал того, что Швеция хочет более плотного диалога с Белоруссией: с правительством, с оппозицией и с народом. Все для того, чтобы усилить нашу общую безопасность и защитить права и свободы», — отметила Линде.

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Как сообщает belta.by, на встрече с белорусскими властями представители Швеции и Финляндии обсудят строительство водоочистных сооружений на реках Белоруссии, независимые решения страны в вопросах безопасности региона и «пути выхода из зависимости от импорта полезных ископаемых».

Ранее 25 ноября сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил западных послов в готовности расширять сотрудничество с Евросоюзом.

В тот же день глава МИД республики Владимир Макей заявил, что страна готова обсуждать с европейскими странами необходимые реформы, в том числе в области избирательного законодательства. 22 ноября его заместитель Олег Кравченко рассказал о том, что белорусские спецслужбы расширяют сотрудничество с американскими.

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