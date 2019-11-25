Глава ВТБ посоветовал лучшую валюту для хранения сбережений

Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он рассказал в эфире Первого канала, передает РИА Новости.

Он отметил, что всегда отдавал предпочтение российской валюте, а «сейчас — точно абсолютно». Банкир пояснил, что ставки выше по отечественным деньгам.

Костин также заявил, что уверен в стабильности рубля, несмотря на возможные колебания курса валют. Кроме того, он указал на

Глава ВТБ также напомнил, что рубль укрепился, несмотря на санкции и относительно невысокие цены на нефть.

В 2018 году глава одного из крупнейших госбанков страны, Костин предложил в качестве одной из идей конвертировать валютные вклады в рубли в случае введения запрета со стороны США проводить российским банкам расчеты в долларах. Более того, он предложил полноценный план отказа России от доллара: по его мнению достаточно 3-4 пунктов, чтобы нарушить гегемонию американской валюты.

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