В Кремле прокомментировали идею расширить пределы допустимой самообороны

Кремль сформирует свою позицию об изменении правил самообороны после внесения документа в Госдуму и изучения его экспертами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к инициативе по расширению допустимой самообороны.

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Ранее газета «Известия» сообщила, что глава ЛДПР Владимир Жириновский собрался внести в Госдуму законопроект, который расширяет пределы допустимой самообороны. Он предложил дополнить статью 37 УК («Необходимая оборона») пунктом о том, что превышением пределов самообороны нельзя считать действия, направленные на защиту себя и родных от насилия или его угрозы, а также направленные на защиту имущества.

По словам Жириновского, россияне попадают в тюрьму, если при обороне ущерб оказывается больше, чем угроза. Однако он считает, что система оценки этой угрозы размыта, и на практике полноценный отпор можно давать только вооруженному человеку, а защищаться от нападающих уже опасно.

25 ноября «Новая газета» и «Медиазона» выпустили совместное исследование, в котором говорилось, что большинство россиянок (79 процентов), осужденных в 2016-2018 годах за умышленное убийство (часть 1 статьи 105 УК), защищались от домашнего насилия. Еще 52 процента женщин были осуждены за оборону по части 4 статьи 111 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). В обоих случаях обвиняемым грозит до 15 лет заключения.

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