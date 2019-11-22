Семьи погибших от домашнего насилия спросили о профпригодности замглавы Минюста

Министра юстиции Александра Коновалова попросили проверить на профпригодность и соответствие должности своего заместителя Максима Гальперина. Обращение направили родственники четырех женщин, погибших от домашнего насилия — так они отреагировали на слова о том, что масштабы проблемы в стране «сильно преувеличены». Об этом рассказали в правозащитной организации «Зона права», передает «Медиазона».

В документе сказано, что родственники погибших выражают «глубокое возмущение» в связи с данной позицией.

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Одна из женщин, жена самарского участкового Гульназ Бадертдинова, была найдена в колодце. Вторая, Анна Овчинникова, была задушена мужем. Еще одна — Яна Савчук — убита сожителем. Четвертую погибшую, Регину Гагиеву, на работе зарезал бывший муж, раньше работавший в полиции. Документ направили отцы женщин — Шавкат Хуснуллин, Николай Овчинников, Александр Савчук, а также сестра Гагиевой Роксана Зосеева.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что в официальном ответе российского правительства ЕСПЧ, подписанном Гальпериным, сказано, что масштабы домашнего насилия в России «сильно преувеличены». Отмечалось также, что мужчины больше страдают от дискриминации, поскольку «находятся в меньшинстве и от них не ожидается просьб о защите от жестокого обращения со стороны членов семьи, особенно если они страдают от лица противоположного пола». В ответ на это Минюст России заявил, что его ответ ЕСПЧ относительно уровня домашнего насилия был искажен.

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