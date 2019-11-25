Россия порадовалась международному решению по конфликту с Украиной

Москва довольна решением международного арбитража по инциденту в Керченском проливе. Об этом говорится в сообщении российского МИД.

В ведомстве указали, что Россия полностью удовлетворена решением судей. Отмечается, что в нем «учтены все ее принципиальные предложения, высказанные в ходе состоявшегося накануне в Гааге заседания арбитража».

22 ноября на трибунале в Гааге отказались усложнять процесс, как этого требовал Киев. Стороны получат по шесть месяцев на подготовку меморандумов — как этого просила российская сторона. Украина предлагала выделить только два месяца. В МИД России отметили, что эти предложения противоречили международному праву. Процесс пройдет в две стадии, по существу дело рассмотрят на второй из них.

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18 ноября Россия передала Украине все три задержанных в Керченском проливе корабля. В Москве указывали, что они являются вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконном пересечении границы, и Киев мог забрать их в любой момент при условии сохранения катеров и буксира в целости. Арестованные моряки вернулись на родину еще в сентябре.

25 ноября 2018 года ФСБ задержала три корабля ВМС Украины, которые нарушили границу, двигались к Керченскому проливу и совершали опасные маневры в российских водах, не подчиняясь законным требованиям. Киев заявил, что катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» направлялись из Одессы в Мариуполь, о чем сообщалось заранее. В Москве действия украинской стороны назвали провокацией.

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