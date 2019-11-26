Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом»

Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа. Ущерб от их действий оценивается в 217 миллионов долларов, им грозит до десяти лет лишения свободы, сообщается на сайте Генпрокуратуры Польши.

Дело касается межправительственных соглашений, подписанных в январе 2010 года и, по мнению прокуроров, давших преимущество российской стороне. Тогда Польша отказалась от иска против «Газпром экспорта», поданного в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России.

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В заявлении от России требовали оплатить транспортировку газа по газопроводу «Ямал — Европа» за 2007 год. Соглашение снимало это условие, так как в нем было совместное заявление EuRoPol GAZ и «Газпром экспорта» об отсутствии претензий за период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2009 года.

Задержанные входили в состав правления EuRoPol GAZ с января по декабрь 2010 года. Их обвиняют в злоупотреблении предоставленными правами и невыполнении обязательств.

Компания EuRoPol GAZ учреждена в 1993 году. Ее акционерами стали «Газпром» и польская нефтегазовая компания PGNiG (по 48 процентов), еще четыре процента принадлежат Gas Trading S.A. EuRoPol GAZ управляет участком газопровода «Ямал — Европа» протяженностью 684 километра.

Ранее Польша заявила, что откажется от российского газа после 2022 года. В правительстве считают невыгодными условия нового договора, которые предлагает «Газпром». По данным PGNiG, каждый год страна теряет на контрактах с Россией порядка 250 миллионов долларов. После окончания договора Польша полностью перейдет на сжиженный природный газ и поставки из Норвегии.

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