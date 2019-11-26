Партию Зеленского покинут более 10 депутатов

Фракцию партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» покинут 11 парламентариев. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход в эфире канала «Прямой». Видеозапись опубликована на YouTube.

«В ближайшее время фракцию "Слуга народа" покинут где-то 11 депутатов. Точно сейчас сказать не могу. Но коллеги звонят и говорят, что в ближайшее время собираются присоединиться (к новой депутатской группе — прим. «Ленты.ру»), такие действительно есть», — заявила политик.

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По словам Скороход, она намерена объединить парламентариев в новой фракции. Тем не менее политик отказалась называть фамилии депутатов Рады и сообщать какие-либо подробности. Скороход заявила, что намерена объединить 60 членов украинского парламента.

15 ноября Скороход и ее коллегу Антона Полякова исключили из фракции «Слуга народа» в Раде. Формальным основанием стали прогулы заседаний парламента. В то же время Анна рассказала, что глава фракции Давид Арахамия обвинял ее «во всех смертных грехах», называя «агентом Кремля, ФСБ, ЦРУ, "Газпрома"». По ее словам, это было связано с тем, что она отказалась поддержать законопроект о выделении газотранспортной системы из структуры национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Ранее Скороход с трибуны Рады заявила, что готова покинуть фракцию в знак протеста против авторитарных методов руководства в партии президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, она отметила, что ее мужа задержали после того, как она не проголосовала за закон об открытии рынка земли. Позже стало известно, что ее муж Алексей Алякин, гражданин России, задержан по подписанному заместителем генерального прокурора Украины Виталием Касько российскому запросу от 2017 года.

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