Названы главные жертвы проблем в мировой торговле

Темпы роста мировой торговли в 2019 году опустятся до 1,5 процентов. Это самый низкий показатель за последние десять лет. Общие потери экспортеров составят 420 миллиардов долларов, а сильнее всего пострадают США и Германия. Они недосчитаются 67-ми и 62 миллиардов долларов соответственно. Об этом говорится в исследовании международной страховой компанией Euler Hermes. Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Главной причиной таких результатов эксперты назвали последствия колебания валютных курсов. Серьезно пострадал и Гонконг (минус 50 миллиардов), в котором почти полгода продолжаются протесты. Испытывают проблемы и другие крупные европейские страны, а также экспортные центры, такие как Сингапур.

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Если считать по отраслям экономики, то хуже всего пришлось электронной промышленности, которая потеряла от снижения экспорта 212 миллиардов долларов, металлургии (186 миллиардов) и энергетическому сектору (183 миллиарда).

В Euler Hermes предполагают, что в 2020 году ситуация станет немного лучше, но глобальный тренд переломить не удастся. Темпы роста мировой торговли ожидаются на уровне 1,7 процента, что чуть лучше, чем сейчас, но темпы роста мировой экономики вновь сократятся — до 2,4 процента с 2,5 процента в 2019-м.

Главный экономист группы Allianz и Euler Hermes Людовик Субран заметил, что сделка США и Китая может смягчить ситуацию, но остаются и другие риски. Речь идет о возможности повышения пошлин и большом количестве политических событий. Мировые саммиты и выборы в США повышают уровень неопределенности и означают высокую волатильность.

В начале октября эксперты Всемирной торговой ассоциации (ВТО) оценивали рост мировой торговли по итогам года немного хуже, чем Euler Hermes — в 1,2 процента. Еще в апреле оценка ВТО по 2019 году находилась на уровне 2,6 процента.

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