Греф рассказал о необходимости реформы системы высшего образования в России

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России нужно провести реформу высшего образования. Он рассказал об этом на встрече с клиентами «Сбербанк первый», трансляцию которой провело принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Греф сообщил, что необходимо «привязывать» вузы к работодателям. По его мнению, система школьного образования не совершенна, а с вузами — беда. Система образования в высших учебных заведениях оторвана от работодателя, считает глава Сбербанка.

Также он рассказал, что хорошие вузы сейчас переполнены, и их возможности ограничены. На образование высокий спрос, и люди готовы за него платить, добавил Греф. Он отметил необходимость компаний создавать собственные обучающие системы и привел в пример переподготовку кадров в Сбербанке.

Ранее Греф посчитал суровым уроком утечку данных клиентов Сбербанка. Он сообщил, что после после инцидента в сентябре был ужесточен контроль над сотрудниками, имеющими доступ к критическим системам.

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