Украинец из «Зенита» рассказал о реакции фанатов на его уход из сборной

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал о реакции болельщиков на его уход из сборной Украины. Слова спортсмена приводит «Фонтанка».

«Кто-то писал "чудак на букву М" и тому подобное, другие — "понимаем твой выбор". (...) Скажу так: без меня команда и так играет хорошо. Я там буду лишний», — заявил Ракицкий.

Футболист объявил об уходе из национальной команды 6 ноября. Он пояснил, что не дождался вызова в сборную по политическим причинам. Некоторые футбольные эксперты и болельщики возрадовались его решению, заявив, что игроку нет места в украинской сборной.

В январе текущего года Ракицкий подписал контракт с «Зенитом». С того момента его не вызывали в сборную, его профиль пропал с сайта Федерации футбола Украины. Защитник принял участие в 54 матчах и забил пять мячей за национальную команду.

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