На Украине начали продавать носки с цитатами Зеленского

В магазинах украинского Житомира в продаже появились зеленые носки с высказываниями президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает агенство «Українські Новини».

Сообщается, что носки изготовил местный производитель. Первая партия насчитывает около 50 пар, однако продавцы уже заявили, что готовы заказать еще партию после того, как распродадут имеющийся товар.

В частности, покупателям предлагают носки с надписями «Вийди отсюда розбійник» («Выйди отсюда, разбойник» — прим. «Ленты.ру») и «Плохо чуєш мене?» («Плохо слышишь меня?» — прим. «Ленты.ру»).

Ранее с такими словами украинский лидер обратился к секретарю городского совета Борисполя Ярославу Годунку. Годунок взял слово во время обсуждения состояния местной больницы, однако президент его перебил, назвал разбойником и выгнал из помещения. После инцидента чиновник назвал украинского лидера дебилом и заявил, что не простит президенту такого поведения.

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