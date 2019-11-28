Елена Ямпольская открестилась от жалоб на антироссийские спектакли «Театра.doc»

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что не обращалась в МВД и прокуратуру с просьбой проверить московский театр «Театр.doc». Об этом она написала в Facebook.

Она пояснила, что переслала в правоохранительные органы поступившее в комитет обращение. «Этот порядок прописан в федеральном законодательстве.​ Лично от меня никаких заявлений ни в полицию, ни в прокуратуру не поступало. Так же, как и просьб о проведении проверки театра», — подчеркнула Ямпольская.

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Ранее 28 ноября «Новая газета» сообщила, что Ямпольская написала заявление и просила проверить на антироссийскую пропаганду спектакли «Театра.doc» «Война близко», «Выйти из шкафа» и «Рейв 228». В заявлении театра указано, что депутат не присутствовала на спектаклях, что видно «по тому, насколько подменено в [заявлении] содержание спектаклей».

Отмечается, что МВД проверит постановки на пропаганду наркомании, гомосексуальности и терроризма. Правоохранительные органы запросили информацию о спектаклях.

Спектакли «Театра.doc» неоднократно срывали. В мае 2018-го режиссер Зарема Заудинова сообщила, что спектакль «Пытки» на площадке иммерсивного шоу «Безликие» в Санкт-Петербурге был отменен после «звонка из ФСБ». В марте 2019-го сотрудники Центра по противодействию экстремизму начали проверку спектакля «Кантград». В августе того же года неизвестные сорвали спектакль «Выйти из шкафа». Они кричали, что в зале присутствуют несовершеннолетние, а театр занимается «пропагандой гомосексуализма». Помимо этого, у театра стояли несколько человек с плакатом «Док — гомосековский театр».

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