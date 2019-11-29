В РПЦ оценили позицию протестантов по абортам и гомосексуализму

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о близости позиции Русской православной церкви (РПЦ) и Эстонской евангелическо-лютеранской церкви (ЭЕЛЦ) по вопросам абортов и гомосексуализма. Он рассказал об этом на встрече с архиепископом ЭЕЛЦ Урмасом Вийлмом, передает ТАСС.

Патриарх встретился с архиепископом в Даниловом монастыре в пятницу, 29 ноября. Он отметил, что ценит позицию ЭЕЛЦ в нравственных вопросах, и выразил надежду, что она не изменится. Также священнослужитель рассказал о расхождениях РПЦ с некоторыми европейскими и американскими протестантскими «церквами» во взглядах на аборты и гомосексуализм. По его словам, сотрудничество продолжается, но на богословском уровне возникли разногласия.

В октябре патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями. «Ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений», — сказал священнослужитель и осудил делающих аборты ради карьеры женщин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!