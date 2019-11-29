Раскрыты подробности срыва выступления России на форуме в ООН

Организаторы форума в ООН не ожидали подобного поведения со стороны украинской делегации, которая сорвала выступление России, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Его цитирует RT в пятницу, 29 ноября.

«Это был идеологический бунт. (...) Некий демарш несогласных ни с позицией России, ни с установленными и общепринятыми правилами поведения», — сказал Бальбек.

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По его мнению, украинских представителей разозлило отсутствие на полуострове репрессий в отношении нацменьшинств.

«Взрослые, называющие себя самодостаточными люди так били кулаками по столу, что он вибрировал, и все это с перекошенными от ярости лицами», — рассказал парламентарий.

Ранее в пятницу стало известно, что украинская делегация сорвала выступление Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств. Они стали стучать табличками по столу, а после направили протест против российской делегации.

Мероприятие проходит в Женеве 28 и 29 ноября под эгидой Совета ООН по правам человека.

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