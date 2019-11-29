Футбольный клуб купил фейкового игрока

Датский футбольный клуб «Виборг» объявил, что подписал контракт с игроком Бернио Верхагеном, который оказался мошенником. Об этом сообщает ESPN.

25-летний Верхаген прибыл в расположение «Виборга» в октябре, однако во время первой же тренировки был изгнан с поля из-за отсутствия способностей. Согласно документам, он является профессиональным игроком, а его предыдущим клубом был чилийский «Аудакс Итальяно». Доподлинно неизвестно, играл ли спортсмен за какую-либо команду. При этом отмечается, что «Виборг» договорился с Верхагеном, ни разу не видя его на поле.

Представители клуба обратились в полицию с заявлением на агентов Верхагена. Они обвиняются в мошенничестве, подделке документов и краже личных данных.

Впервые агенты футболиста вышли на представителей «Виборга» в июле. Они якобы искали для своего клиента клуб, в котором он смог бы находиться до января — тогда он должен был переехать в Китай. При этом в его портфолио значатся молдавский «Динамо-Авто» и южноафриканский «Кейптаун Сити». В обоих клубах заявили, что никогда не слышали о Верхагене.

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