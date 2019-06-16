В сети усомнились в возрасте 12-летнего футболиста ростом 175 сантиметров

В сети усомнились в возрасте 12-летнего футболиста «Севильи» Ибрагима Соу. На подлинность данных игрока обратил внимание пользователь Twitter с ником Emilio.

«Ребята из "Севильи", чем вы кормите своих игроков?» — спросил он, отметив в публикации официальный Twitter-аккаунт испанской команды.

Соу принял участие в турнире LaLiga Promises среди игроков не старше 12 лет. На одной из фотографий с матча против «Вильяреала» он запечатлен в борьбе с соперником, заметно уступающим ему в габаритах. В комментариях под постом пользователи принялись шутить над Соу.

#LaLigaPromises | Galería 📸⚽️ de la fase de grupos del espectacular torneo que se está disputando en la Ciutat Esportiva @pamesaceramica. Nuestro #AlevínA ya está en octavos de final y se enfrentará este sábado al @getafecf (10.30 horas). ¡Enhorabuena! 👏 #CanteraGrogueta Фото опубликовано @villarrealcf

«Парень из "Севильи", сколько у тебя детей?» — написал один.

«Родители против детей?» — предположил второй.

Несмотря на наличие в составе высокорослого игрока, «Севилья» уступила «Вильяреалу». В следующем раунде победители встретятся со сверстниками из «Хетафе».

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