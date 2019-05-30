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14-летний футболист снял штаны перед судьей и поплатился

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Джулия Никастро (слева)

14-летний футболист итальянской команды «Трепорти» дисквалифицирован за то, что снял шорты перед девушкой-арбитром Джулией Никастро. Об этом сообщает «Би-би-си».

По информации издания, дисциплинарный суд на год отстранил игрока от футбольной деятельности и запретил ему посещать любые спортивные соревнования, которые проводит Федерация футбола Италии. Отмечается, что футболист может вдвое сократить наказание, если согласится участвовать в программе перевоспитания.

В Федерации футбола Италии назвали поведение спортсмена неприемлемым и посчитали годовую дисквалификацию недостаточно серьезным наказанием. В организации собираются пересмотреть решение суда.

Инцидент произошел 29 мая во время матча между командами «Трепорти» и «Миранезе». По информации итальянского издания Gazzettino, подросток при выполнении углового удара снял шорты перед арбитром и крикнул ей: «Посмотрим, хватит ли у тебя смелости удалить меня». За это он получил красную карточку.

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