Футболистка сборной России забила «Барселоне»

Нападающая «Севильи» и сборной России Надежда Карпова отметилась забитым мячом в матче чемпионата Испании против каталонской «Барселоны». Видео взятия ворот опубликовано в Twitter-аккаунте национальной команды.
Карпова поразила ворота каталонского клуба ударом с линии штрафной. Несмотря на ее усилия, «Барселона» оказалась сильнее «Севильи», одержав победу со счетом 6:2.
Россиянка присоединилась к «Севилье» в январе 2019-го. До этого Карпова защищала цвета «Валенсии». В составе сборной России футболистка провела 22 игры и забила шесть голов.
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