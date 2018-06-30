Российская футболистка отказала мужской сборной в победе над Испанией

Российская нападающая «Валенсии» Надежда Карпова полагает, что Испания выйдет победительницей в противостоянии со сборной России в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Слова спортсменки передает The Flow.

«Испанию не пройдем. А вот Португалию могли бы», — заключила 23-летняя футболистка.

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В то же время Карпова считает победы сборной России в группе закономерными. Комментируя результаты своего опроса в Telegram относительно шансов команды Станислава Черчесова на выход в плей-офф, футболистка удивилась тому, насколько респонденты не верят в сборную.

Сборная России преодолела групповой этап, обыграв команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). Единственное поражение россияне потерпели от уругвайцев — матч завершился разгромом со счетом 0:3.

Карпова перешла в «Валенсию» из «Чертаново» в сентябре 2017 года. В сезоне-2017/2018 в активе россиянки 22 игры и три забитых мяча в составе испанского клуба.

В 1/8 финала чемпионата мира Россия встретится с командой Испании в «Лужниках» 1 июля. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

Турнир продлится до 15 июля.

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