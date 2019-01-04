Российская футболистка попала в худшую команду чемпионата Испании

Нападающий женской сборной России Надежда Карпова стала футболисткой испанской «Севильи». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

Предыдущим клубом 23-летней футболистки была «Валенсия». «Севилья» неудачно выступает в нынешнем розыгрыше женского чемпионата Испании. Команда проиграла в 12 матчах из 15 и занимает последнее место в турнирной таблице с девятью очками.

— Sevilla FC Femenino (@SevillaFC_Fem) 03 января 2019, 21:00

В сезоне-2018/2019 Карпова всего дважды появилась на поле в составе «Валенсии». Россиянка выступает в Испании с 2017 года. В активе нападающей 12 матчей и четыре забитых мяча в составе сборной России.

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