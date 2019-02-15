Российская футболистка впервые забила за испанский клуб

Sevilla FC / YouTube

Российская нападающая Надежда Карпова забила первый мяч за «Севилью» в матче женского чемпионата Испании против «Валенсии». Видео взятия ворот появилось на клубном YouTube-канале.

На второй минуте встречи Карпова замкнула прострел одноклубницы, отправив мяч в дальний угол ворот соперника. Матч завершился вничью 2:2, россиянка провела на поле 61 минуту.

23-летняя Карпова перешла в «Севилью» из «Валенсии» в начале января этого года. В предыдущем клубе российская нападающая не проходила в состав, приняв участие всего в двух матчах команды по ходу сезона-2018/2019. Она играет в Испании с 2017 года.

Карпова — нападающая сборной России. В ее активе 12 матчей и четыре забитых мяча за национальную команду.

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