Советская «Оса» сбила американский «Апач»

Советская зенитная ракетная система (ЗРС) «Оса» (SA-8 Gecko по классификации НАТО) подбила американский ударный вертолет AH-64 Apache («Апач»). Соответствующее видео доступно в Twitter-аккаунте пользователя LastDef.
Инцидент, предположительно, произошел в ноябре на Аравийском полуострове. ЗРС принадлежала йеменским хуситам, вертолет — саудитам. Пользователь Twitter отмечает, что официального подтверждения случившемуся нет.
В августе на полигоне Юма в Аризоне Сухопутные войска США использовали универсальную ракету Spike Non-Line-of-Sight (NLOS) производства израильской компании Rafael для уничтожения мишени-имитатора в виде российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» наземного базирования.
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