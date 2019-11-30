Момент попадания советской «Осы» в американский «Апач» попал на видео

Момент уничтожения советской зенитной ракетной системой (ЗРС) «Оса» (SA-8 Gecko по классификации НАТО) американского ударного вертолета AH-64 Apache («Апач») попал на видео. Соответствующий ролик доступен в Twitter-аккаунте пользователя LastDef.
В подписи к видео сообщается, что в результате атаки, согласно официальным данным, погибли два саудовских пилота.
Ранее LastDef писал, что, согласно неофициальным данным, в ходе инцидента, произошедшего в ноябре на Аравийском полуострове, принадлежащая йеменским хуситам ЗРС подбила вертолет саудитов.
В августе на полигоне Юма в Аризоне Сухопутные войска США использовали универсальную ракету Spike Non-Line-of-Sight (NLOS) производства израильской компании Rafael для уничтожения мишени-имитатора в виде российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» наземного базирования.