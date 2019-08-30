США и Израиль «уничтожили» российский «Панцирь-С1»

Сухопутные войска (СВ) США использовали универсальную ракету Spike Non-Line-of-Sight (NLOS) производства израильской компании Rafael для уничтожения мишени-имитатора в виде российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» наземного базирования, сообщает Defense News.

Согласно американскому изданию, соответствующий эксперимент прошел 26 августа на полигоне Юма в Аризоне (США). Тогда ударному вертолету AH-64 Apache, находящемуся вне зоны поражения имитатора «Панцирь-С1» (за возвышением высотой около 490 метров), удалось запустить Spike NLOS, которая успешно поразила мишень.

Defense News отмечает, что за несколько секунд до поражения имитатора связь вертолета с ракетой была прервана, что позволило убедиться в способности оружия уничтожать цель в автоматическом режиме. Издание пишет, что эксперимент продемонстрировал не только возможности AH-64 Apache по управлению Spike NLOS, но и способность вертолета работать на малой высоте.

Согласно Defense News, армия осуществила 27 и 28 августа еще по выстрелу Spike NLOS с AH-64 Apache. Целью проведенных мероприятий заявляется проверка дополнительных возможностей программы Future Vertical Lift (FVL), предполагающей обновление парка американских военных вертолетов после 2030 года. В частности, Spike NLOS, способную поражать цель на удалении до 32 километров, могут дополнить высокоточные ракеты AGM-114 Hellfire и AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) американского производства дальностью около 8 километров.

Издание напоминает, что Spike NLOS получили боевые колесные бронемашины Boxer Вооруженных сил (ВС) Литвы.

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В апреле американский конвертоплан Bell V-280 Valor, конкурирующий с Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant в FVL, показали с системой Pilotage Distributed Aperture Sensor (PDAS), обеспечивающей экипажу в режиме реального времени круговой обзор.

В марте на американском аэродроме Уэст-Пальм-Бич (Флорида) состоялся первый полет демонстратора многоцелевого скоростного военного вертолета SB>1 Defiant.

В ноябре 2018 года главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский разместил на своей странице в Facebook текст публикации из канала «Военные журналисты» в Telegram, в которой говорится о бесполезности «Панцирь-С1» в Сирии, однако спустя сутки удалил пост.

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