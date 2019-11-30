Подозреваемый в теракте на Лондонском мосту оказался связан с террористами

Подозреваемый в совершении теракта на мосту в Лондоне отбывал срок в тюрьме за связи с исламскими террористами. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на британские спецслужбы.

Отмечается, что подозреваемый, ликвидированный при нападении на человека, мог находиться в электронном браслете, по которому полиция могла его отслеживать. Также сообщается, что на мужчине во время теракта был фальшивый пояс смертника.

Скотленд-Ярд сообщил, что в результате теракта два человека погибли, Sky News пишет о пяти пострадавших.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в связи с инцидентом назвал ошибкой то, что опасные преступники могут выходить из тюрьмы досрочно, сообщил ТАСС. Джонсон пообещал ужесточить наказания для террористов, а также усилить охрану на улицах Британии.

О нападении мужчины с ножом на прохожих на Лондонском мосту стало известно в пятницу, 29 ноября. Также было обнародовано видео ликвидации преступника: на ролике видно, как полицейские оттаскивают от него мужчину, на которого он напал, а затем открывают огонь по лежащему подозреваемому.

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