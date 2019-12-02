Умерла актриса из сериала «Коломбо»

Умерла американская актриса Шелли Моррисон (настоящее имя — Рэйчел Митрани). Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает канал NBC.

Как рассказал муж артистки, режиссер Уолтер Домингез, его супруга скончалась от сердечной недостаточности. Ей было 83 года.

Моррисон родилась 26 октября 1936 года в Южном Бронксе. В возрасте 10 лет она вместе с родителями переехала в Калифорнию, где впоследствии и началась ее актерская карьера. В конце 80-х стало известно, что у артистки обнаружили рак молочной железы, однако болезнь удалось побороть. Кроме того, у нее был рак легкого.

За свою жизнь Моррисон снялась более чем в 70 проектах. Она появлялась в таких фильмах и сериалах, как «Коломбо», «Она написала убийство», «Уилл и Грейс», «Меня зовут Эрл», «Веселушка», «Золото Маккены», «Отряд Беверли Хиллз» и «Большой ремонт».

13 ноября стало известно о смерти американской актрисы Вирджинии Лейт. Она сыграла одну из главных ролей в первой полнометражной картине Стэнли Кубрика «Страх и вожделение».