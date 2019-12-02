Пушков назвал менеджеров «Нафтогаза» газовыми боевиками

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал смену руководства «Нафтогаза» на своей странице в Twitter.

Он отметил, что принятое Киевом решение давно назревало.

Сенатор назвал прежних менеджеров украинской компании газовыми боевиками эпохи экс-президента Украины Петра Порошенко. Он также добавил, что они способны только воевать, а не договариваться. «Ныне время Зеленского. И премьера заменили, и Климкина. Пришло время замен и в "Нафтогазе"», — добавил Пушков.

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О решении властей Украины сменить руководство компании сообщалось 2 декабря. С 2016 года пост главы «Нафтогаза» занимает Андрей Коболев. Его хотели заменить в начале 2019 года, тогда было объявлено о решении провести открытый конкурс на должность. Однако Коболев отказался покидать пост, и контракт с ним продлили до 22 марта 2020 года при условии, что он добьется сохранения транзита российского газа в Европу через территорию Украины.

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