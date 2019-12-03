Дочь украинской писательницы стала причиной скандала во Франции

Украинская писательница и сотрудник посольства Украины во Франции Ирена Карпа пригрозила Парижу международным скандалом из-за инцидента в школе ее дочери. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Причиной для этого стал инцидент, произошедший между ее дочерью и учительницей итальянского языка. Преподавательница решила снять фильм о глобальном потеплении с участием детей, которые были разбиты на группы по национальностям. Дочь украинской писательницы распределили в российскую группу, несмотря на то, что в ней, по утверждению матери, есть только «украинские, немецкие, еврейские, норвежские, шведские, английские гены». В ответ на попытку ребенка объяснить, что она не из России, а с Украины, французский педагог заметила, что «это одно и то же».

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В связи с этим инцидентом Карпа заявила о намерении провести диалог с руководством школы и «устроить международный скандал». Также она собирается ежедневно распечатывать для учительницы материалы «о войне в Донбассе, Голодоморе и тому подобном».

Ирена Карпа — украинская писательница, журналистка, певица и телеведущая, поддерживающая идеи украинского национализма. Была активной участницей событий Оранжевой революции в 2004 году и Евромайдана в 2014 году. В 2015 году Карпа была назначена первым секретарем по вопросам культуры посольства Украины во Франции.

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