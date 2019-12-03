Фанат отказался помогать своим детям и лишился походов на футбол

Суд в Аргентине запретил болельщику команды «Бока Хуниорс» Хьюго Федерико Суаресу посещать матчи клуба до тех пор, пока он не погасит задолженность по алиментам. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, бывшая девушка Суареса подала иск против мужчины из-за того, что тот нарушил срок выплат. Адвокат истицы выяснил, что у Суареса нет постоянного источника доходов, однако он постоянно ходит на стадион и покупает футболки любимой команды.

«Бока Хуниорс» — один из самых популярных аргентинских футбольных клубов. В текущем сезоне команда лидирует в чемпионате страны, набрав 29 очков в 15 матчах.

В октябре две модели показали грудь во время матча финальной серии Главной лиги бейсбола (MLB) между «Хьюстон Астрос» и «Вашингтон Нэшионалс». В результате они были наказаны: девушки получили пожизненный запрет на посещение соревнований под эгидой MLB.

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