Заперший фанатов «Спартака» клуб наказали

Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «КАМАЗ» из Набережных Челнов наказан за инцидент с болельщиками московского «Спартака» во время матча 1/16 финала Олимп Кубка России. Об этом сообщает ТАСС.

Комиссия Российского футбольного союза (РФС) запретила «КАМАЗу» проводить матчи на домашнем стадионе. Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников заявил, что сертификация стадиона приостановлена до тех пор, пока нарушения не будут устранены. Отмечается, что клуб не соблюдал требования безопасности при подготовке к матчу.

Во время матча между «КАМАЗом» и «Спартаком» болельщики красно-белых были отделены решеткой и заперты на секторе. При этом в пресс-службе МВД Татарстана заявили, что фанаты московского клуба поблагодарили стражей порядка за теплый прием и отличное проведение игры.

«Спартак» обыграл «КАМАЗ» со счетом 2:1. В следующем раунде кубка красно-белые встретятся с «Ростовом».

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