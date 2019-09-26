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В МВД рассказали о благодарностях фанатов «Спартака» после матча взаперти

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В МВД Татарстана прокомментировали инцидент в матче 1/16 финала Олимп Кубка России между «КАМАЗом» и московским «Спартаком», который прошел в Набережных Челнах. Об этом сообщает «Р-Спорт».

В пресс-службе республиканского МВД подчеркнули, что болельщики московского клуба поблагодарили стражей порядка за теплый прием и отличное проведение игры. Также в заявлении отмечается, что за порядком на трибунах следили полицейские и бойцы Росгвардии. Кроме того, безопасность помогали обеспечивать сотрудники стадиона и частных охранных компаний.

Ранее 26 сентября в Российском футбольном союзе (РФС) также прокомментировали инцидент в Набережных Челнах. После матча в социальных сетях появились записи, где видно, что болельщиков «Спартака» отделили решеткой и заперли на секторе.

Матч между «Спартаком» и «КАМАЗом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Дублем отметился аргентинский форвард москвичей Эсекьель Понсе.

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