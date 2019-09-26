Фанатов «Спартака» оградили решеткой и заперли на стадионе

Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит инцидент с болельщиками столичного «Спартака», который произошел на стадионе в Набережных Челнах во время матча Олимп Кубка России между красно-белыми и местным «КАМАЗом». Об этом сообщает «Р-Спорт».

Болельщики гостей были вынуждены смотреть за игрой за решеткой. Фанатов красно-белых оградили на секторе и заперли на ключ. На это, в частности, обратил внимание спортивный журналист Артем Калинин, который поделился видеозаписью в своем Twitter-аккаунте.

В РФС отметили, что планируют разобраться в инциденте. В адрес организаторов встречи уже отправлен соответствующий запрос.

«Спартак» обыграл «КАМАЗ» в матче 1/16 финала Кубка России со счетом 2:1, благодаря дублю аргентинского форварда столичного клуба Эсекьеля Понсе. В следующем раунде красно-белые встретятся с «Ростовом».

«КАМАЗ» — представитель Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Команда лидирует в зоне Урал-Поволжье, имея в своем активе 28 очков после 11 игр первенства.

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