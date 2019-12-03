Лукашенко решил помочь европейской стране встать с колен

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна готова помочь Сербии «встать с колен». Об этом он сказал в ходе переговоров с сербским лидером Александром Вучичем, сообщается на сайте президента Белоруссии.

Белорусский лидер сказал, что Сербия является балканской жемчужиной и поэтому не будет бедствовать, несмотря на все катаклизмы. Во время своего нынешнего визита в Белград Лукашенко заметил, что Сербия и ее столица ожили, и страна, по его словам, начала «вставать с колен». «И мы готовы участвовать в этом, помогать, насколько можем», — добавил он.

Говоря о сотрудничестве Белграда и Минска, Лукашенко также указал на то, что стороны не ставят друг другу предварительных условий. Он отметил, что противоположную политику ведут крупные державы, такие как Россия и США, которые «обязательно что-то попросят взамен, даже еще ничего для тебя не сделав».

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Ранее в ходе переговоров с Вучичем Лукашенко заявил, что он является ярым сторонником сохранения ЕС. Он затронул эту тему, говоря о стремлении Белграда вступить в международное объединение. По его словам, руководство ЕС пытается сохранить своих старых членов, а не принимать новых. При этом Лукашенко поддержал стремление Сербии вступить в Евросоюз и пожелал Белграду «достойно пройти этот путь».

В октябре Лукашенко заявил, что Евросоюз еще два года назад был готов принять Белоруссию в свой состав. Однако, по его словам, ни он, ни его правительство никогда не ставили цели присоединиться к объединению.

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